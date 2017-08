un rapporto destinato a concludersi a breve. L’attaccante francese vuole lasciare i rossoneri, la società di via Aldo Rossi vuole riuscire a cedere il giocatore secondo le proprie richieste.le pretese del Milan, ma Niang ha rifiutato il passaggio in Russia. Neanche i 3 milioni di euro d’ingaggio annui sono bastati per convincere il francese ad approdare alla corte di Massimo Carrera.. “Lo stress non è legato ad una situazione tecnica - ha dichiarato il francese due giorni fa - ma a quello che sta succedendo fuori dal campo, su come si stanno facendo le cose.. Non ho nulla contro il Milan e la società, vorrei solo spiegare la situazione".- Vincenzo Montella e la società gli hanno ribadito che non rientra più nel progetto del Milan, i tifosi lo hanno scaricato da tempo, ma. L’agente del francese,, ha allacciato i contatti con il presidente granata, Urbano Cairo, per provare a chiudere l’operazione. La distanza tra le parti, però, è consistente:. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan vorrebbe cedere il giocatore. L’ipotesi prestito con diritto di riscatto al momento è da escludere. Niang non fa più parte del progetto, il Milan vuole cederlo entro la fine del mercato. Soprattutto dopo che. La società rossonera non ha gradito il gesto del francese e ha fretta di cederlo.. La situazione è intricata, l’agente Raiola e l’allenatore granata Mihajlovic stanno provando a risolverla. L’allenatore serbo sta spingendo forte con Cairo e con il giocatore stesso: c’è già stato un contatto diretto tra i due, dove l’ex tecnico del Milan ha ribadito la sua stima totale. Non è tutto, perché, nel tridente collocato alle spalle di Andrea Belotti ed eventualmente anche da vice-Belotti. Niang ha bisogno di essere coccolato, aspetta di ritrovare Mihajlovic e soprattutto aspetta una nuova squadra che gli permetta di sentirsi importante. Cairo, però, al momento non ha ancora presentato un rilancio ufficiale, consapevole del fatto che. Soprattutto perché di mezzo c’è Mino Raiola, che ieri ha dichiarato: “Come si esce da questa situazione? Non lo so, cerchiamo di lavorare per la soluzione che possa andare bene a tutti. Russia? Per adesso il ragazzo non vuole andare e credo si debba rispettare la sua scelta, come quando uno rispetta le scelte di rimanere". La telenovela Niang continua…