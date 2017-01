Il possibile passaggio di Depay dal Manchester United all'Everton è la chiave per liberare Deulofeu, sempre nel mirino del Milan.



CASO NIANG - Tuttosport analizza la particolare situazione di M'Baye Niang. Il giovane attaccante francese è in crisi: Montella e la società continuano a difenderlo, ma i tifosi si sono stancati, lo fischiano e non vogliono più vederlo in campo dopo i due rigori sbagliati con Crotone e Roma e i 26 palloni persi contro il Cagliari. Il pubblico rossonero chiede più spazio per Lapadula, diventato subito un idolo per la grinta con cui gioca sempre.



CALCIOMERCATO - Niang ha un ottimo valore di mercato e in teoria potrebbe essere sacrificato per finanziare altre operazioni in entrata, ma Galliani è convinto che il francese possa essere molto utile alla causa e abbia un grosso potenziale ancora inespresso. Anche il giocatore è convinto che non sia affatto il momento giusto per andare via: crede nelle potenzialità di questo Milan ed è convinto di potersi prendere diverse soddisfazioni con la maglia rossonera.