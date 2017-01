Un'involuzione tecnica apparentemente senza spiegazioni e una fiducia, quella di Montella, che inizia ad incrinarsi. Ma, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, non esiste alcuna possibilità che M'Baye Niang possa lasciare il Milan in questa finestra di mercato. Dopo un inizio di campionato importante, con 3 gol e altrettanti assist, il club rossonero aveva valutato seriamente l'ipotesi di avviare le trattative con l'entourage del francese per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2018.



Ma da metà ottobre, data dell'ultimo gol contro il Chievo, il rendimento dell'ex Caen è andato pericolosamente in calando, dal punto di vista fisico, tecnico e dei comportamenti. In tal senso, il pessimo ingresso contro il Torino nell'ultima partita non è andato giù all'allenatore e allo spogliatoio (come ha recentemente lasciato intendere capitan Abate in un incontro con la stampa), ma da qui a parlare di una possibile cessione ce ne passa. Nonostante in Premier League non manchino le pretendenti, l'entourage di Niang ha fatto filtrare la volontà di rimanere al Milan almeno fino al termine della stagione e di non essere intenzionato a prendere in considerazione alcuna offerta, indipendentemente dalla provenienza e dall'offerta economica.