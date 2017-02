Il presidente nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi ha dichiarato a La Domenica Sportiva: "Quello di oggi per la Roma non era rigore, neanche quello fischiato a favore della Sampdoria. Donadoni ha ragione, non c'era. Ma non è giusto parlare di grandi e piccole. Quando ci sarà la Var toglieró gli addizionali. La sudditanza oggi non esiste, visto che ci sono tv e immagini. Ai giovani arbitri dico: 'decidete'"Juventus-Inter? Mano Medel non volontaria. Su Icardi non c'è rigore. Ma polemica non giova a nessuno."