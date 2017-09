L'allenatore del Crotone Davide Nicola è tornato a parlare in conferenza stampa dopo la batosta di Bergamo e in vista del prossimo match contro il Benevento: "Cadere serve a rialzarsi più forti. Dobbiamo fare la partita, con la nostra mentalità, con la compattezza e quel lavoro di squadra che è la nostra forza e che non abbiamo avuto a Bergamo. Io domenica mi aspetto il Crotone che conosco e che giochi come sa fare, non quello che a Bergamo mi ha fatto incavolare perché non ha usato le sue armi per far male all'Atalanta". Su Tumminello: "Ha saputo sfruttare la sua occasione: ha avuto tre palloni e li ha mandati tutti in porta ed in un'occasione ha segnato. È giovanissimo ma si vedono le sue qualità".