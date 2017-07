Intervenuto a margine degli Sportitalia Awards, l'allenatore del Crotone, Davide Nicola, ha parlato del futuro del club rossoblù: "Ci prendiamo i complimenti ma archiviamo tutto e proviamo a fare qualcosa di positivo d'ora in poi. Per la realtà che siamo, non è mai semplice, ma abbiamo accumulato esperienza, evidenziato dei pregi e cercheremo di essere fedeli al progetto tecnico-tattico intrapreso pur nei limiti in cui dobbiamo stare".

FUTURO - "Fa piacere essere accostati ad altri club, la mia ambizione è migliorare e non è detto che uno debba per forza cambiare per farlo. La scelta è stata rimanere, io sono ambizioso, carico ma ugualmente umile".



TROTTA E BUDIMIR - "Trotta era con noi l'anno scorso e avrebbe la possibilità di dare continuità. Budimir? Ci piaceva già a gennaio, parliamo di profili di assoluto interesse. Al mercato però ci pensa il direttore sportivo".