Il tecnico del Crotone, Davide Nicola, ha presentato così la sfida che vedrà la formazione calabrese affrontare l'Inter nell'anticipo delle 15 di sabato: "Contro l’Inter dobbiamo essere coraggiosi e pratici, cercando di strappare i punti anche a una grande così. Dovrei preoccuparmi se non segniamo perché non creiamo occasioni ma riusciamo a creare le opportunità per farlo. Gli attaccanti diventeranno bravi nel corso della stagione. Dobbiamo costruire i numeri, stiamo mettendo in piedi la nostra identità".

CAMBIO MODULO - "Non siamo integralisti nel modo di giocare. Per cambiare bisogna capire che non siamo al fantacalcio, ma bisogna controllare gli equilibri di squadra. Sarà più probabile vedere qualche cambiamento negli interpreti anche perché ci saranno tre gare ravvicinate e abbiamo bisogno di scoprire le qualità di tutti. Nel mio Crotone non ci sono titolari, gioca chi sta meglio",