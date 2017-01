Davide Nicola, a margine della sfida persa all'Olimpico contro la Lazio, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, del mercato di gennaio; il tecnico del Crotone ha sottolineato che degli acquisti si deve occupare la società: ''Per il mercato abbiamo già parlato, la società sa benissimo cosa deve fare; io faccio l'allenatore e come sempre cerco di valorizzare al massimo chi mi si mette a disposizione. Credo finora di esserci riuscito, credo che il Crotone oggi sia una bellissima realtà, è chiaro che la posizione che ha in classifica la mette in ombra da questo punto di vista, però dopo sei mesi credo che tutti abbiamo un'esperienza diversa. Ecco perchè penso che sia la società a doversi occupare di mercato. Io sono soddisfatto di chi abbiamo a disposizione in questo momento, ma la società sa cosa dobbiamo fare''.