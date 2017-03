Dopo il gran rifiuto al Genoa, domani sarà la giornata di Enrico Nicolini. Il 'Netzer di Quezzi' seguirà dal Ferraris la sua Sampdoria, e il pubblico doriano è pronto ad accoglierlo al meglio. Anche perchè nei giorni scorsi si è parlato molto a Genova della sua decisione, e le reazioni sono state unanimi nei suoi confronti: massima stima e rispetto per chi ha messo la coerenza sopra ogni cosa.



Addirittura c'è chi, come lo storico capo della tifoseria organizzata blucerchiata Bosotin, la faccia di Nicolini se l'è tatuata sull'avambraccio. Il Netzer, dal canto suo, seguirà la gara nel solito posto, tribuna laterale, e secondo Il Secolo XIX lo stadio starebbe preparando per l'ex calciatore una sorpresa particolare e un saluto. Alcuni gruppi di tifosi si sono già esposti sui loro siti ufficiali, la Sampdoria invece dal canto suo sembra intenzionata ad accoglierlo in società: se ne parlerà probabilmente a luglio.