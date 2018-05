I colori blucerchiati dalla nascita tingono il cuore di Enrico Nicolini, ex giocatore della Sampdoria e oggi collaboratore di Mandorlini alla guida della Cremonese. A Genova però tutti ricordano ancora il suo 'gran rifiuto' al Genoa, quando l'ex allenatore del Verona accettò l'incarico di mister dei rossoblù e chiamò con se anche il suo storico compagno sui campi. Un gesto apprezzato ovviamente dai tifosi doriani, ma pure da quelli del Grifone che furono colpiti dall'onestà intellettuale del Netzer di Quezzi.



Il Sampdoria Club Carige ha deciso di celebrare Nicolini con il XVII premio 'Sampdoriano dell'anno'. E l'ex centrocampista è ovviamente felice del riconoscimento: "Rischio di essere retorico, ma è la verità: è un grandissimo onore ricevere un premio così ambito" ha spiegato a Telenord. "Per uno che è cresciuto nella gradinata Sud, avere il riconoscimento di sampdoriano dell'anno è un grandissimo onore. Devolverò il premio alla onlus Insuperabili, che si adopera su tutto il territorio nazionale e lo merita; si tratta di ragazzi disabili che giocano a pallone”.



Nicolini ha spiegato anche quelli che sono gli obiettivi suoi e di Mandorlini nel breve termine per la nuova avventura in Serie B: “Salterò l'allenamento a Cremona per ritirare il premio. La classifica è ancora precaria, il calendario è ancora molto difficile. La società vuole creare i presupposti per tornare in Serie A, dove per tanti anni è stata protagonista” riporta Sampdorianews.net.