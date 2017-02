Obiettivo di mercato anche dell'Inter, Thiago Maia ha rivelato a Lance! di sognare il trasferimento in Europa, ma al PSG: "Dove vorrei giocare in Europa? Rispondo sempre PSG. Se me l'offriste oggi io direi subito. Mi ci identifico, ognuno ha il suo sogno. Tanti mi criticano, oggi la gente vogliono vivere i sogni degli altri ed è inquietante. Posso capire quello che ha detto il padre di Marquinhos e che hanno detto anche Marquinhos stesso e la famiglia. La struttura, il club, il paese, sono molto belli. Non vuol dire che perché è il mio sogno ci andrò direttamente, se arrivano Barcellona o Real Madrid ci penso perché sono grandi club. Ma sono fiducioso, ho un grande sogno e spero di realizzarlo".