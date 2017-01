Per il mese di gennaio il Real Madrid non può fare acquisti, vista la sanzione della Fifa che ne ha bloccato il mercato. Ma Florentino Perez e i suoi uomini sono già molto attivi in vista di giugno e stanno per piazzare il primo colpo. È fatta per l'arrivo di Alexander Isak (foto da aftonbladet.se), attaccante svedese ma di origine eritrea dell'AIK Solna.



BATTUTA LA JUVE - Considerato in patria il "nuovo Ibrahimovic", a 17 anni Isak aveva attirato su di sè le attenzioni dei maggiori club europei, Bayern Monaco, Manchester City, United e anche Juventus. Le Merengues sono state però più veloci e la prossima settimana, secondo As, chiuderanno l'operazione. Mercoledì arriveranno a Madrid Vlado e Zoran Lemic, agenti del classe '99 e anche di Luka Modric, per sistemare gli ultimi dettagli.



COME ODEGAARD - Già qualche mese fa Isak era volato in Spagna per visitare il centro sportivo e le strutture del Real, a Valdebebas, e assistere da uno dei palchi del Santiago Bernabeu alla sfida di Champions tra Cristiano Ronaldo e compagni e lo Sporting Lisbona del 26 novembre scorso. Ancora non si conoscono le cifre dell'affare, che sembra però delineato. Dopo aver preso, nel gennaio di due anni fa, il sedicenne Martin Odegaard, questa volta a Madrid puntano su Isak, un altro giovane talento che arriva dal Nord.