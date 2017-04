Cristiano Ronaldo? No. Messi? Macché. Il re dei dribbling non gioca né nel Real Madrid, né nel Barcellona, anche se nella cantera blaugrana, sognando la Pulce, è cresciuto. Il miglior dribblatore al mondo è, un po' a sorpresa, Adama Traoré. A incoronarlo ci hanno pensato i numeri, quelli analizzati dal Cies, l'osservatorio internazionale sul calcio. L'istituto, con sede in Svizzera, ha comunicato la lista dei migliori 100 al mondo, dividendo il totale dei dribbling tentati per la percentuale di successo, in modo da valutare sia la quantità che la qualità delle giocate.



C'È KONDOGBIA - E, incredibilmente, a uscire vincitore da questa sfida a colpi di numeri è proprio l'esterno del Middlesbrough, che precede sul podio Eden Hazard e Allan Saint-Maximin del Bastia. Al quarto posto c'è Neymar, solo al sesto il suo compagno e amico Messi, mentre Cristiano Ronaldo non fa proprio parte di questa classifica. A chiudere la top 10 c'è un "italiano" come Felipe Anderson, mentre gli altri protagonisti della Serie A presenti sono il Papu Gomez (16esimo) e Geoffrey Kondogbia (22esimo).



LA TOP 10 - Ecco la classifica dei primi 10: 1° Adama Traoré (Middlesbrough); 2° Eden Hazard (Chelsea); 3° Allan Saint-Maximin (Bastia); 4° Neymar (Barcellona); 5° Wilfred Zaha (Crystal Palace); 6° Leo Messi (Barcellona); 7° Mousa Dembelé (Tottenham), 8° Alexis Sanchez (Arsenal); 9° Amine Harit (Nantes); 10° Felipe Anderson (Lazio).