Julian #Brandt verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2021!



4 aprile 2018

Un obiettivo che era stato visionato, studiato, ammirato, tanto che Massimilianosi era mosso in prima persona per osservarlo da vicino nella sfida tra Germania e Brasile. Tanto che i buoni rapporti col Bayer Leverkusen, vedi l'affare Calhanoglu, potevano aiutare alla buona riuscita dell'affare.Sì, perché il classe '96 ha appena rinnovato il contratto con le Aspirine.- Questo il comunicato ufficiale che blinda l'esterno sinistro nato a Brema: "Julian rimane! Il Bayer ha prolungato il contratto a un giocatore molto corteggiato, Brandt ha firmato fino al 30 giugno 2021". Michael Schade, amministratore delegato del Bayer, dichiara: "Con questo abbiamo fatto firmare uno dei più ricercarti, un segnale importante per tutti". Niente Italia, niente Milan: Brandt resta in Germania.