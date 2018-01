. A fine novembre l'ex fantasista, che si è appena ritirato dopo la fine della sua avventura con Orlando City in Mls, aveva incontrato Marco Fassone a Casa Milan e parlato della possibilità di avere un ruolo nella società di via Aldo Rossi. Kakà si era preso qualche settimana di tempo per riflettere sull'offerta e l'amministratore delegato rossonero aveva dichiarato di aspettare una risposta per Natale.Con qualche giorno di ritardo, la risposta è arrivata via social network:, un'agenzia che si occupa di comunicazione e gestione di sportivi: "Cominciamo il 2018 con nuove sfide e nuovi progetti".