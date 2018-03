Nella giornata di ieri è scoppiata la polemica per il mancato rimborso da parte del Milan dei biglietti che non saranno usufruiti da parte dei tifosi che saranno impossibilitati ad assistere al recupero mercoledì 4 aprile. Il club rossonero ha studiato un voucher sostitutivo che potrà essere utilizzato per la visione di altre gare. Nella solita rassegna stampa commentata sul sito ufficiale il club ha voluto specificare come la mossa sia da vedere come un atto in buona fede verso i tifosi e non una mossa prettamente commerciale.



Ecco il comunicato:

Il Milan ha voluto trovare un modo per attenuare le problematiche che in questo caso i tifosi stanno vivendo. Quanto deciso ieri dal club rossonero è un valore aggiunto. Ricordato che per le partite rinviate per ragioni indipendenti dalla società e per decisioni di altri enti, la società non è tenuta a dare rimborsi, non ci si è fermati a quello. Proprio per andare incontro ai milanisti, c'è non solo il cambio nominativo agevolato in ogni modo, ma anche il voucher. Non solo: il tifoso rossonero può scegliere la partita che preferisce, la gara non viene né imposta né indicata. Il voucher è cumulativo, si possono vedere anche due partite.