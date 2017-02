Non posso fare nomi, anche se spero che questa mia lettera possa comunque arrivare a chi so io. Non avendo un procuratore che mi possa tutelare, vorrei sapere come mi posso difendere. In pratica,Mi capita, alcune volte, di fare qualche partitella a basket dopo la scuola nel campo dell'oratorio. E la scorsa settimana è stata fatale una caduta che mi ha provocato una piccolaperché me la sono fatta immediatamente vedere e curare. Tra pochi giorni sarò sicuramente nuovamente in forma. La tegola che mi è caduta in testa è stata però un'altra. Dopo aver spiegato l'accaduto al mister,Ma porca miseria cosa avrò fatto di così grave? Tra l'altro per me giocare a basket è importante per migliorare la coordinazione e l'elevazione. Chi ha ragione?Calciatore anonimo '99C'è una norma (art. 92 delle NOIF), infatti, che elenca i doveri che incombono in capo ai calciatori "giovani di serie" (i calciatori giovani tesserati presso società professionistiche). Il comma 2 dell'art. 92, per l'esattezza, dice che i giovani di serie sono tenuti a partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative e agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico,. Fermiamoci qui e rileggiamo bene. Nel caso di specie hai svolto un'attività sportiva che potrebbe essere ritenuta incompatibile con quella calcistica! Ed ecco che possono anche scattare le. Concludo, mettendoti in guardia anche per il tuo futuro professionistico. Gli accordi collettivi che disciplinano l'attività sportiva dei calciatori professionisti vietano con maggiore forza lo svolgimento di altre attività (sportive, lavorative o imprenditoriali) nel periodo di vigenza del contratto di prestazione sportiva. In caso di violazione del suddetto dovere, le sanzioni qui potranno avere anche natura economica.Per scrivere all'avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it