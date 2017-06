Mario Balotelli si è innamorato della Costa Azzurra e del Nizza. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, il centravanti italiano vuole restare in rossonero. L'ingaggio da 450mila euro al mese può non essere più un problema, visto che la Roma è interessata al centrocampista Seri, e con la cessione del giocatore ai giallorossi il club francese può finanziare la permanenza del numero 9 ex Inter e Milan.