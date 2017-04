13 gol in 19 gare di Ligue 1 con la maglia del Nizza, una rete ogni 114 minuti. I gol, però, non bastano per Mario Balotelli. Queste le parole dell'allenatore del Nizza, Lucien Favre a Tagesspiegel: "Deve fare meglio e correre di più. Mario deve lavorare molto se vuole guadagnarsi la fiducia ed il rispetto dei compagni. Nel calcio moderno segnare un gol non basta. E' un bravo ragazzo e andiamo molto d'accordo, ma serve fare una scissione fra il Balotelli attaccante e il Balotelli uomo. Fermandoci al calcio, Mario ha giocato molto bene e ci sta aiutando nelle ultime partite".