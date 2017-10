L'allenatore del Nizza, Lucien Favre, parla in conferenza stampa dopo il ko con la Lazio: "Ottimo primo tempo, con tranquillità, poi il secondo gol della Lazio ha complicato tutto. Purtroppo ci siamo goduti poco il vantaggio, gli errori individuali si pagano caro. Non ci resta che lavorare al massimo per risollevarci. Modulo? Ne abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane. Non credo che il Nizza sia fragile, nel primo tempo la lazio non ha fatto tiri in porta, poi nella ripresa Immobile e Luis Alberto hanno complicato tutto. L'errore di Cardinale? Ciò che è fatto è fatto. E' un peccato prendere gol così, ma mi ha fatto più arrabbiare il secondo: dovevamo essere più attenti. Era una sfida che potevamo tranquillamente pareggiare, non abbiamo giocato male e tanti che giocano meno hanno messo minuti nelle gambe. La qualificazione? Ce la dobbiamo meritare e non guardare i risultati degli altri. Sneijder? Sono soddisfatto, ha giocato bene alle spalle di Balotelli. Seri e Saint-Maximin? Avevano problemi fisici".