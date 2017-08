Lucien Favre, tecnico del Nizza, parla dopo la sconfitta contro l'Amiens: "Siamo meno bravi nel gioco difensivo. Per il momento, è molto difficile perché stiamo subendo gol ridicoli. Prendiamo troppi gol perché manca la stabilità. Non teniamo abbastanza la palla, non creiamo occasioni, perdiamo la palla troppo velocemente. Non possiamo dire che la squadra non ha reagito, abbiamo provato a giocare nel secondo tempo, ma hanno difeso bene. Non mi preoccupo perché non sono sorpreso. Dobbiamo continuare a lavorare". Il Nizza sarà avversario in Europa League della Lazio di Simone Inzaghi.