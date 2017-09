Nemmeno il Barcellona potrebbe convincere Jean Michael Seri a cambiare maglia a stagione in corso. Il centrocampista del Nizza è da tempo nel mirino dei blaugrana che, mancato l'affondo decisivo in estate, vorrebbero tornare alla carica alla riapertura del mercato. Ma rischia di essere un tentativo a vuoto. "Non mi muoverò, qualsiasi club si faccia avanti - ha fatto sapere Seri -. Resto a Nizza fino a giugno e la cosa non è in discussione". L'ivoriano, davanti al mancato trasferimento al Barcellona nell'ultima finestra di mercato, fa spallucce: "La conclusione a cui sono arrivato è questa: non se n'è fatto nulla perché non ero una priorità per il Barcellona. Ora voglio fare le cose per bene e disputare una stagione migliore di quella passata e non perché voglio andare in un grande club come il Barça".