Jean Michael Seri è stato uno dei grandi protagonisti del calciomercato francese. Il centrocampista ivoriano del Nizza (7 gol e 9 assist nell'ultima stagione in Ligue 1) è stato a lungo nella lista degli obiettivi del Barcellona, prima che la trattativa fosse interrotta bruscamente. A parlarne, in tono vagamente polemico, è lo stesso giocatore ai microfoni de L’Equipe: “Non ho firmato con i blaugrana perché non ero la prima scelta per loro. Semplicemente non è successo, adesso cerco di dimenticare il passato e di fare un’ottima stagione qui a Nizza”.