In ogni estate che si rispetti,finisce al centro di voci di mercato che lo accostano ad alcuni dei principali club esteri e anche questa non fa eccezione, col rinnovato interesse di Liverpool e Barcellona per sopperire alle partenze di Coutinho, vicina a materializzarsi, e di Neymar, ufficiale da tempo. Secondo la Gazzetta dello Sport,(anche in virtù del ricco rinnovo fino al 2022 strappato dal nuovo procuratore Mino Raiola), perchè la politica di De Laurentiis è di trattenere i migliori giocatori della propria rosa e di modificarla il meno possibile per affrontare una stagione molto importante sia sul fronte campionato che Champions League.- A tal proposito,di euro e un pezzo importantissimo di stagione. Insigne si candida sin da subito a unper Insigne, uomo simbolo della stagione alle porte chiamato a prendersi definitivamente la scena dopo aver deciso di legarsi a lungo a chi lo ha reso grande e a chi lui spera di portare in alto, a partire dalla sfida col Nizza.