Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport racconta le reazioni in casa Napoli dopo la batosta legata all'infortunio di Arek Milik: "Non ci voleva" è stato l'amaro commento di Sarri, dei tifosi e pure del presidente De Laurentiis, in contatto continuo da Los Angeles per essere informato sulle condizioni di Milik e sul modo con il quale si andrà avanti per non perdere terreno, ora che la squadra è saldamente in testa alla classifica. Il modo è uno soltanto: gestire Mertens nelle circa 20 partite che il belga sarà costretto a giocare (tra campionato e Nazionale) fino alla riapertura del mercato. Dries è stato già allertato e, conoscendo il suo livello di professionalità, gli è stato chiesto di farsi trovare sempre al top"