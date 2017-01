Non è una Fiorentina per vecchi, l’input dei Della Valle è chiaro: con la nuova stagione deve nascere una Fiorentina giovane e possibilmente italiana e per questo Corvino sta già lavorando. A testimonianza ci sono gli acquisti fatti dai viola nel mercato di gennaio: Sportiello (classe 1992), Julian Illanes (’97), Castrovilli (’97) e Scalera (’98). Ma non finisce qui perché il direttore generale della Fiorentina da qui a fine mercato potrebbe fare un altro colpo proprio in prospettiva.



GIOVENTU’ POLACCA - Si parla molto di Kownacki, polacco anche lui del 1997, che piace molto alla Fiorentina, tanto che i viola hanno messo sul piatto 3 milioni di euro per strapparlo al Lech Poznan. Trattativa in corso e non ancora chiusa ma da quanto filtra proprio dalla Fiorentina Kownacki è solo uno dei giovani prospetti che sta trattando Pantaleo Corvino in vista della prossima stagione. Kownacki, polacco come Dragowski, può arrivare a Firenze negli ultimi giorni di mercato, ma ancora nessuno si sbilancia sul buon esito dell’operazione, ma la strada tracciata dai Della Valle è già molto chiara.