Il Barcellona sta vagliando diverse possibilità per il futuro della panchina blaugrana che sarà orfana di Luis Enrique la prossima stagione; stando a quanto riportato da As, i principali candidati a succedere all'ex tecnico della Roma sono: Unzue, collaboratore dello stesso Enrique, Koeman, attualmente sotto contratto con l'Everton, Frank de Boer, ex tecnico dell'Inter, Jorge Sampaoli, che sta facendo benissimo con il Siviglia e Massimiliano Allegri, che in estate dirà addio alla Juventus.