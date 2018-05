La Juventus si è già attivata per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. In attesa dell’ufficialità del trasferimento di Emre Can i bianconeri si guardano attorno alla ricerca di altre pedine per rafforzare la mediana dove oltre al tedesco arriverà anche un altro o, forse, altro due calciatori, a seconda di chi partirà (Marchisio, Sturaro e Khedira sono gli indiziati). Oltre a Can i nomi caldi sono quelli di Cristante e Pellegrini ma occhio anche alle piste estere con Dembélé, Wilshere e Ramsey osservati da tempo dalla Vecchia Signora.