Manca ancora l'ufficialità, ma Jorge Sampaoli sarà il prossimo commissario tecnico dell'Argentina. In attesa di vincere le ultime resistenze del Siviglia, che poi porteranno all'annuncio, l'ex ct del Cile è già al lavoro per individuare i calciatori da cui ripartire nel nuovo corso dell'Albiceleste. Al centro del progetto ci sarà, ancora una volta, Leo Messi, ma non mancheranno le novità.



C'È IL PAPU - Oltre a Paulo Dybala, che avrà un ruolo sempre più importante, ci sarà spazio anche per Mauro Icardi, colpevolmente ignorato da Bauza nella sua permanenza sulla panchina. E insieme a lui ci saranno altri giocatori della Serie A: come riporta La Nacion, che cita "fonti molto vicine a Sampaoli", dovrebbero essere convocati l'altro interista Cristian Ansaldi, Leandro Paredes della Roma e il Papu Gomez, che in più occasioni aveva dichiarato di essere disposto a giocare per l'Italia.