Vincere il sesto scudetto consecutivo proietterebbe la Juventus nella storia. Nessun club italiano, infatti, ha mai raggiunto un simile obiettivo che, però, non è l'unico record assoluto in ballo in questa stagione. Nessuna squadra, infatti, ha mai vinto la Coppa Italia per tre volte consecutive. Il record è fermo a due ed è stato raggiunto sia dalla Juve che dall'Inter e la Roma. Tutte e tre le squadre hanno vinto la Coppa Italia per due volte consecutive in due diverse occasioni. L'Inter nelle stagioni 2004/05 e 2005/06 e poi ancora nel 2009/10 e nel 2010/11. La Roma ha alzato la Coppa per due volte consecutive nel 79/70 e 80/81 prima di ripetersi nel 2006/07 e 07/08. Prima del biennio vincente targato Allegri, invece, la Juve aveva già vinto per due volte il titolo nel 1958/59 e nella stagione 1959/60.