Non c’è solo il nome di Simone Inzaghi scritto nel futuro della Juventus. I bianconeri guardano con grande interesse in casa laziale anche per ciò che riguarda il campo e la partita dello Stadium di domani sarà la giusta occasione per osservare da vicino sia De Vrij che Milinkovic-Savic. Il primo non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2018 mentre per Milinkovic-Savic Lotito non chiede meno di 80 milioni di euro. Domani pomeriggio allo Stadium la Juve avrà un’opportunità in più per osservare da vicino le due stelle biancocelesti.