Entrambe le gare d'andata dei quarti di finale di Champions League che vedranno impegnate le formazioni italiane saranno trasmesse in chiaro e in diretta dalle reti Mediaset. Non solo Juventus-Real Madrid, quindi, il cui annuncio era stato dato già nei giorni scorsi, ma anche Barcellona-Roma.



JUVE-REAL SUL 20 - La gara di andata dei quarti di finale della Champions League che vedrà impegnata la Juventus non sarà trasmessa da Canale 5 bensì andrà in onda sul nuovo canale 20. Una novità assoluta per Mediaset, che per lanciare il nuovo canale sulle frequenze acquistate dalla vecchia Rete Capri ha deciso di lanciare proprio la gara della Juventus.



LA ROMA SUL 5 - Nella giornata di oggi è poi arrivata l'ufficialità da parte di Publitalia 80 che ha certificato che la sfida d'andata di quarti di Champions tra Barcellona e Roma verrà trasmessa in chiaro su Canale 5.