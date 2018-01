Lucas Biglia e Nikola Kalinic stanno vivendo un momento simile. Entrambi non hanno rispettato le aspettative riposte da società e tifosi, sono desiderosi di cambiare passo nel girone di ritorno e interessano alla stessa squadra cinese. Si, perchè il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, dopo il tentativo fallito per l'attaccante croato ( leggi qui) , ha messo nel mirino anche il numero 21 rossonero.Qualità ed esperienza in regia, questo si aspetta il Milan da Lucas Biglia nella parte più importante della stagione.Cannavaro ha indicato il nome dell'ex Lazio come rinforzo ideale alla sua proprietà e, per essere accontentato, servirà un'offerta shock per provare a far vacillare Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli.