Il Pescara non avrebbe voluto prendere soltanto Kastanos (nella foto) dalla squadra primavera della Juventus nello scorso mercato di gennaio. Il club abruzzese, infatti, avrebbe anche fatto un sondaggio per Luca Clemenza, trequartista 19enne della Juventus che però i bianconeri hanno preferito tenere a Torino fino al termine della stagione per riassorbire al meglio l'infortunio al ginocchio subito lo scorso anno. Dopo la sua permanenza, il giocaotre potrebbe anche essere aggregato alla prima squadra allenata da Max Allegri. Anche l'Ascoli, nelle ultime ore di negoziazioni, si era fatto sotto per il giovane talento bianconero