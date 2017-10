La Juventus sta tenendo d'occhio il rinnovo di contratto di Faouzi Ghoulam con il Napoli. L'esterno algerino è in scadenza il 30 giugno 2018 e sta trattando il rinnovo con il club partenopeo. Se non dovesse arrivare ad un accordo, secondo Tuttosport, la Juve proverà ad inserirsi per prelevarlo a parametro zero.