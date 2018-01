Non c'è solo il Milan nei pensieri di Gerard Deulofeu. Perché sì, l'ala del Barcellona è stata più che bene nella sua permanenza in rossonero ormai un anno fa: posto da titolare, apprezzamento dai tifosi, stile di vita apprezzatissimo. Poi, la separazione a giugno a tratti voluta e a tratti dovuta rispetto al richiamo del Barça che adesso lo sta utilizzando pochissimo. Geri vuole andar via, l'Italia è una tentazione forte e non c'è solo l'idea di ritorno al Milan per Deulofeu: i sondaggi dell'Inter negli ultimi giorni sono stati accolti con un'apertura dallo spagnolo che non rifiuterebbe i nerazzurri. C'è un ulteriore indizio di come si possa sbloccare la sua cessione, visto che il Barcellona non lo ha convocato per la sfida di Coppa del Re contro il Celta Vigo, rottura ormai vicina.



IL PROBLEMA - Il vero ostacolo a questa operazione è la formula, perché il Barça ha comunicato agli agenti del giocatore che vorrebbe operare una cessione a titolo definitivo o con riscatto obbligatorio. Difficilissimo che possa andar via in prestito, a meno che non sia proprio Deulofeu a impuntarsi. L'Inter lo ha capito, ha ascoltato e adesso valuta la strategia migliore sapendo che un prestito biennale sarà molto complicato da mettere sul tavolo; il Milan ad oggi non ha mosso passi concreti, occhio alle soluzioni straniere specialmente se Coutinho dovesse approdare al Barcellona. A quel punto, Deulofeu chiederebbe di andare. E non chiude all'Inter.