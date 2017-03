La novità di oggi è di quelle che può rivoluzionare il modo di guardare il calcio: Facebook ha appena siglato un accordo ufficiale con la massima serie spagnola. La partnership consentirà a tutti gli iscritti sul social di Zuckerberg di guardare in diretta streaming alcuni anticipi della Liga, in particolare quelli che si disputeranno il venerdì sera, che saranno trasmessi in diretta streaming su Facebook. L’accordo tra il social di Mark Zuckerberg e la Liga BBVA sarà valido fin da subito, anche per le partite della stagione in corso: il primo test, effettuato lo scorso 17 febbraio, quando è stato trasmesso il match tra Granada e Real Betis, ha riscosso molto successo. La gara, mandata in onda sulla pagina ufficiale della Liga e su quella dell’emittente televisiva iberica Gol, ha fatto registrare un vero e proprio picco negli ascolti.



E LA SERIE A? - Non è la prima notizia che riguarda gli sport che si sposano ai social: Sky Sport Europa ha infatti stabilito un accordo con Google per mostrare in diretta la Formula 1 sul visore in virtual reality, l'Open di tennis di Wimbledon è stato trasmesso già l'anno scorso su Twitter, così come la gara di schiacciate e qualche match di Nba su Facebook, e negli USA le partite di football americano, sempre sul social di Zuckerberg. Verso uno sport sempre più social dunque, con un'ottima opportunità di duplicare gli introiti: il rovescio della medaglia può essere lo scontro previsto con i possessori dei diritti, che garantiscono la più grossa entrata economica a tutti i club d europa. La Serie A per ora attende, ma presto dovrà valutare questa opportunità.



