Buffon o non Buffon, il lavoro della squadra mercato della Juve procede incessantemente anche per quel che riguarda il reparto dei portieri. Che ha sì individuato in Wojciech Szczesny l'erede per la maglia da titolare, ma che non si può fermare al portierone polacco attualmente spedito a firmare in collaborazione con SuperGigi il nuovo record di imbattibilità della serie nel caso in cui nemmeno il Milan dovesse sfondare. Ma non può Szczesny bastare, considerando come Buffon appaia sempre più vicino al ritiro. Per il ruolo di dodicesimo in questo momento il profilo preferito risponde sempre al nome di Andrea Consigli dal Sassuolo, mentre Carlo Pinsoglio valuta la possibilità di almeno un'altra stagione terzo portiere. Ma la rete di osservatori bianconera, che per quel che riguarda i portieri è coordinata direttamente da Claudio Filippi, lavora soprattutto sul fronte dei giovani di prospettiva. E al di là della supersuggestione Donnarumma, sono due in questo momento i portieri già proiettati verso il grande calcio nel mirino.

DA MERET A LUNIN – Grande attenzione è rivolta alla crescita di Alex Meret (ventuno anni proprio oggi), con la Juve che continua a seguirlo da vicino nonostante il grave infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la prima parte di stagione in serie A. L'impatto con la massima serie ha riportato un talento subito pronto e all'altezza della situazione, il fatto di esser rimasto un'altra stagione in prestito alla Spal ha agevolato il tutto. E i discorsi con l'Udinese non si sono mai interrotti, fin da quando nel gennaio 2017 sembrava ormai a un passo dall'orbita juventina prima dell'esplosione della sua valutazione e l'inserimento di tutte le big italiane. Ma la Juve c'è. Intanto dall'Ucraina rimbalzano voci di una trattativa in fase avanzata per Andriy Lunin, portierone classe '99 di proprietà del Dnipro ma in prestito allo Zorya Luhansk. Tra massima divisione ucraina e Europa League ha convinto tutti, la Juve sotto traccia si è già mossa per provare a bruciare la concorrenza e rinforzare il pacchetto di portieri del futuro attualmente capitanato da Emil Audero: si tratta, la Juve fa sul serio.



