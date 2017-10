Roberto Rosetti, responsabile del progetto moviola in campo in Serie A, vuole migliorare ancora di più la tecnologia al servizio degli arbitri. Queste le parole rilasciate a La Repubblica: "Voglio un sistema che possa darmi in tempo reale e in 3D le immagini dell’attaccante nei casi dubbi di fuorigioco. Abbiamo il software che crea le griglie virtuali sullo schermo, anche grazie a quello abbiamo convalidato il gol di Kean. Ma non possiamo fermarci. Sul fuorigioco avremmo bisogno di un sistema simile alla Goal line technology, con immagini tridimensionali e ruotabili".