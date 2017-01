Bentornati nello spazio tutto rosa dedicato alle 'nostre' splendide tifose!



Oggi sono davvero tante le squadre pervenute rappresentate dalle ragazze: oltre alle solite interiste, milaniste e romane, c'è anche una felicissima fiorentina (ieri sera come ben saprete Viola trionfanti al Franchi contro i Campioni d'Italia), una tifosa con indosso l'azzurro del Napoli e un'altra con il rosa del Palermo. Presenti Samp e Genoa, così come il Crotone, il Cagliari, il Bologna e l'Atalanta. E per finire, una gallery dedicata tutta e solo alle tifose bianconere, trovate il link in fondo alle foto. Insomma, scelta molto ampia per eleggere la vostra preferita segnalando la più bella nella sezione commenti.

Come sempre vi preghiamo di essere gentili e moderati negli apprezzamenti, così come nelle critiche (altrimenti non vi pubblichiamo).



Datevi da fare e votate la ragazza che ritenete più meritevole, quella che avrà raccolto più voti la prossima settimana si aggiudicherà la copertina; mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre bene in vista i colori della squadra del cuore.

Buon tifo a tutte!



