E' il momento delle 'nostre' tifose!

Per la seconda settimana consecutiva ad aggiudicarsi la nostra copertina raccogliendo più voti è una tifosa interista. Tra coloro che l'hanno votata c'è Jacopo 123 che scrive: “Voto la ragazza interista con il giubbino e la fascia dell'Inter, dimostriamo che non si ha bisogno di seno fuori e altro per vincere...”. E così è stato, a dimostrazione del fatto che può vincere anche solo la genuinità, che è poi lo spirito del nostro 'concorso'.



Ricordate che si vota indicando nella sezione commenti la tifosa che preferite, la ragazza che avrà ricevuto più consensi la settimana successiva sarà in copertina e alla fine del mese quella più votata in assoluto troneggerà come 'Reginetta del mese'. E siate gentili e moderati nei commenti, sia in un senso che nell'altro (altrimenti non vi pubblichiamo)!



Passiamo alle nuove foto da votare, quest'oggi sette le squadre pervenute: Cagliari, Toro, Napoli, Inter, Atalanta, Milan e Roma. Per le tifose dei campioni d'Italia, gruppo più numeroso, una fotogallery a parte: CLICCATE QUI o in fondo alle foto per vedere le ragazze juventine.

Tocca a voi: lasciate un commento per la vostra tifosa preferita!



Chiudendo, il solito appello alle 'nostre' ragazze, signore e signorine: quando mandate foto dallo stadio o da casa, ricordate di taggarle con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre bene in vista i colori della vostra squadra del cuore.

Buon tifo a tutte!





