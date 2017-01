Il Valencia non punta solo Simone Zaza e stando a quanto riporta Marca gli spagnoli hanno sfruttato i contatti di questi gironi per chiedere informazioni anche su Hernanes. Le dimissioni di Prandelli non hanno comunque mutato le strategie di mercato del Valencia che punta sempre i due bianconeri. Per quanto riguarda un possibile arrivo del brasiliano, però, questo dipende molto dalle uscite del Valencia. Se uno tra Parejo ed Enzo Perez lascerà il Mestalla, allora ci sarà posto anche per il profeta.