Intanto, un sentito grazie a tutti voi che seguite e commentate sempre più numerosi la rubrica dedicata alle 'nostre' tifose; detto ciò, questa settimana ad aggiudicarsi la copertina è una juventina, che ha raccolto meritatamente la maggioranza dei vostri voti.



Per la gioia di chi ha 'lamentato' l'assenza di squadre, per così dire, meno quotate, oggi abbiamo una bellissima new entry: il Foggia, che dopo 19 lunghi anni di attesa in cui è accaduto di tutto, è tornato finalmente in Serie B! Grande festa, caroselli in tutta la provincia e tifosi commossi uniti in un unico abbraccio, tra cui non potevano mancare bellissime tifose pazze di gioia per il traguardo raggiunto: sarà una di loro a vincere questa settimana? La scelta è solo vostra.

Ovviamente non mancano le interiste e le milaniste, presente anche il Napoli, così come la Lazio, il Toro, la Viola e altre squadre ancora, scopritele tutte nella nostra copiosa gallery.



Ai nuovi lettori: si vota esprimendo la propria preferenza nella sezione commenti e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la prossima copertina.

Vi ricordiamo di essere gentili e moderati negli apprezzamenti, così come nelle critiche (altrimenti non vi pubblichiamo), mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere bene in vista i colori della squadra del cuore.

Forza ragazze, aspettiamo le vostre foto e come sempre: buon tifo a tutte!