Bentornati nello spazio dedicato alle 'nostre' tifose!

La vincitrice di questa settimana è la splendida milanista che potete ammirare in copertina, votata a gran voce da tutti voi indipendentemente dalla fede calcistica.

La ragazza con i colori bianconeri accanto a lei è invece solo un assaggio delle bellissime tifose juventine che questa settimana sovrastano (numericamente parlando) tutte le altre nella nostra gallery, in quanto agguerritissime e cariche per il big match di questa sera.

La febbre sale di ora in ora e le ragazze hanno letteralmente invaso Instagram con i loro scatti pronte a vivere fino alla fine una notte da sogno contro il Barcellona al Camp Nou. Ma ovviamente spazio anche alle altre squadre con i colori della Sampdoria e del Palermo, passando per delle 'bollenti' milaniste e chiudendo con le interiste.



Per chi non lo sapesse: si vota esprimendo la propria preferenza nella sezione commenti e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la prossima copertina.

Come sempre vi ricordiamo di essere gentili e moderati negli apprezzamenti, così come nelle critiche (altrimenti non vi pubblichiamo), mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre bene in vista i colori della squadra del cuore.



Forza ragazze, aspettiamo le vostre foto e che vinca la migliore!