Jonny Evans, ex difensore del Manchester United, ha svelato un curioso retroscena riguardo il proprio esordio con la Nazionale, in un'intervista a "The Big Interview with Graham Hunter: "Avevo 19 anni e ricevetti una telefonata, stavo andando in discoteca. L'assistente dell'Irlanda del Nord, Terry Gibson, mi ha svelato più tardi il motivo per cui sono stato chiamato in prima squadra". Queste le sue sorprendenti parole: "Non sapevamo niente di te, ma mio figlio ti ha visto su Football Manager". Continua Evans: "Il figlio mi ha raccomandato a Gibson, che lo ha poi riferito all'allenatore Sanchez. Così ho giocato la partita". Si tratta, per altro, del match tra Irlanda del Nord e Spagna, vinto per 3-2 in una serata memorabile per l'esercito biancoverde.