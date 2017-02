Roberto Boscaglia, tecnico del Novara, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana: "Finito il calciomercato ci ritroviamo con una buona squadra, abbiamo fatto qualche cessione e qualche ingresso. Più deboli di prima? Abbiamo perso 2 pedine importanti come Viola e Faragò, è arrivato Cinelli che è un giocatore di categoria abituato a giocare ad alti livelli. Abbiamo ritrovato giocatori importanti per noi, come Bolzoni e Selasi, quindi siamo chiamati a tirare fuori il meglio che abbiamo".