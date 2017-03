Roberto Boscaglia, tecnico del Novara, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Ternana: "E’ la vigilia di una partita importantissima, quasi fondamentale; intanto ci permetterebbe di rientrare tra le prime otto, cosa che vogliamo fare subito, ma affrontiamo una squadra che sta bene e che lotta per non retrocedere. Verranno qui con il sangue agli occhi ma noi dobbiamo averne di più, si va in campo per un unico risultato. Deve interessarci poco quello che farà la Ternana, l’abbiamo guardata e studiata ma domani la gara deve essere nostra, abbiamo un obiettivo importante e verso i 3 punti orientiamo tutti i nostri sforzi".