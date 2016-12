Roberto Boscaglia, allenatore del Novara, ha parlato dopo la vittoria contro il Carpi. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto poco di quello che abbiamo preparato nei primi venti minuti. In fase di non possesso abbiamo messo Sansone in avanti perché Faragò poteva dare di più in copertura. Siamo stati bravi a capitalizzare su punizione. Abbiamo contenuto e sofferto, abbiamo giocato contro la squadra migliore fuori casa. Loro hanno giocatori importantissimi, abbiamo vinto una partita complicata. Probabilmente ci ha scosso la punizione di Galabinov. Quando incontri una squadra del genere e poi vai in svantaggio diventa tutto complicato. La partita è stata sbloccata e siamo stati bravi a riprenderla. Non abbiamo permesso a loro di costruire, ma dico bravi ai miei ragazzi".