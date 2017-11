Federico Casarini, centrocampista del Novara, parla dopo il rinnovo con il club piemontese fino al 2020: "È stata una pura formalità trovare un accordo per questo prolungamento, insieme al direttore abbiamo trovato intesa su tutto. Non posso che esprimere la mia felicità per questo contratto. Per quanto riguarda il futuro con questa maglia, spero vivamente di vedermi in un’altra categoria. Sarebbe un sogno che si realizza. In ogni stagione facciamo dei campionati importanti e spero tanto di far parte di un Novara capace di ritornare in Serie A. Questo è il mio sogno ma sono sicuro di non essere l’unico della rosa a pensare questo… speriamo di avere questa opportunità e faremo di tutto per fare dei campionati che siano all’altezza del Novara"