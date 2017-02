Novara-Cittadella 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 19' Galabinov (N), 77' Iunco (N)



Novara: da Costa, Troest, Mantovani, Scognamiglio (dall'88' Di Mariano), Cinelli, Sansone, Chiosa, Casarini, Kupisz (dal 90' Dickmann), Macheda (dal 76' Lukanovic), Galabinov. All. Boscaglia.



Cittadella: Alfonso, Benedetti, Scaglia, Varnier, Salvi, Chiaretti (dal 64' Vido), Iori, Valzania (dal 60' Bartolomei), Schenetti (dal 71' Paolucci), Iunco, Arrighini. All. Venturato.



Arbitro: Aureliano.



Ammoniti: 30' Macheda (N), 37' Iunco (C), 41' Casarini (N), 88' Varnier (C)